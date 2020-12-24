Пожар на Одесской: в частном домовладении сгорела пристройка с автомобилем внутри

24 декабря 2020 г. 11:20
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В Основянском районе Харькова сегодня, 24 декабря, ночью произошел пожар в гараже пожаре на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 00:58 спасателям поступил вызов на улицу Одесскую, 60.

Прибывшие на место спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем была полностью охвачена деревянная пристройка к гаражу и автомобиль "ВАЗ-2109", который находился в ней.

Также в гараже частично горел потолок.

Общая площадь пожара составила 30 м.кв.

В 1:44 пожар локализовали, в 2:54 окончательно ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

 

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