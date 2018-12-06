Пожар на подстанции: без света остались общежития и корпуса университетов

Пожар произошел сегодня, 6 декабря около часа ночи, на подстанции по улице Пушкинской.

Об этом сообщили в пресс-службе НТУ "ХПИ".

Из-за ЧП в центре Харькова без света остались общежития, Дворец студентов НТУ "ХПИ" и одно из зданий Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

"В результате без электроэнергии осталась часть "Гиганта" (1-я и 3-я секции), общежитие №5, Дворец студентов НТУ "ХПИ", учебный корпус У5, жилой дом №79, а также одно из зданий Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого", - сообщили в вузе.

В 03.30 было восстановлено электроснабжение в части общежитий "Гиганта" за счет резервной линии электропередач. Сейчас сотрудники "Харьковоблэнерго" работают над ликвидацией последствий происшествия.