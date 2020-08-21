Пожар на предприятии в Безруках: полиция открыла уголовное дело

21 августа 2020 г. 13:31
2 просмотра

По факту пожара на территории предприятия в селе Безруки Дергачевского района открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в цехе, где хранилась готовая продукция, произошел пожар, общей площадью 1000 квадратных метров. 

Сообщение о нем поступило в полицию 19 августа в 18:33.

На месте происшествия работали пожарные ГСЧС и следственно-оперативная группа. 

Пожар спасатели потушили только ранним утром следующего дня, 20 августа.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53