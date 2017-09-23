Пожар на складе боеприпасов возле Мариуполя потушили

Пожар на складе боеприпасов в полутора километрах от села Новоянисоль (Донецкая область, около 30 км от Мариуполя), который начался вечером в пятницу, был потушен к утру следующего дня.

По данным вице-премьера Геннадия Зубков, огонь ликвидировали в 5:47. Жертв и пострадавших нет.

Пресс-служба ГосЧС в свою очередь сообщает подробности пожара.

В 15:14 поступил сигнал о пожаре возле Новоянисоля. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит сухая трава на территории склада боеприпасов. В 16:00 началась детонация снарядов, из-за которой начались пожары в селе - загорелись две хозяйственные постройки и стог сена.

К 06:00 утра пожарным пришлось тушить 13 возгораний на территории Новоянисоля. Кроме того, на улицах села нашли два взрывоопасных предмета - элементы выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

С 21:00 до 01:30 территорию склада тушили при помощи пожарного танка Вооруженных сил Украины.

Сегодня пиротехнические группы будут проводить разминирование села Новоянисоль и непосредственно территории складов.

Причина пожара пока не известна.