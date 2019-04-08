Пожар на СТО в Новобаварском районе: подробности с места происшествия

Гаражные боксы, где стояли машины, сейчас пусты. Утром здесь тушили пожар, уничтоживший помещения для технического обслуживания. На момент возгорания внутри находилось несколько автомобилей, которые спасателям пришлось выталкивать. Полностью сгоревших нет, но убытки для владельца СТО немалые.

Крыша, стены и даже оборудование - все здесь превратилось в пепелище. Огонь за считанные минуты перекинулся на все гаражные боксы станции технического обслуживания, которая находится на проспекте Любови Малой. Павел это СТО знает давно. Мужчина, увидев утром, что здесь хозяйничает пламя, начал помогать знакомым спасать машины еще до приезда спасателей.

Павел, очевидец

Ну, то шо я мог, я помог, я выталкивал. Ну, это сейчас я уже отмылся, еще грязный. Все машины повытаскивали, дай бог, чтобы не сгорели. Здания горели: начиная от того бокса и закончилось вот этим. Переживали больше за Мерседес, за «эмэлку», потому что он больше всего стоит.

Администрация на месте отказывается от комментариев. Однако один из рабочих, который накануне на выходных сдал свою смену, шокирован увиденным. Уверяет, что правила пожарной безопасности здесь не нарушались.

Олег, рабочий СТО

Я вот смену сдал. На сутки заступил, то есть вчера я в 7 часов сдал. Я спросил у начальства, вроде одна машина обгорела, или сгорела, я не знаю, я не вижу тут, чтобы какая-то была обгоревшая.

Общая площадь пожара 450 квадратных метров, рассказывают в службе чрезвычайных ситуаций. На тушение ушло несколько часов. Предварительную причину специалисты уже установили. Версию о поджоге, говорят, не рассматривают. Вероятнее всего, огонь возник из-за неисправности электрики, короткое замыкание.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГСЧС в Харьковской области

До прибуття наших підрозділів там хтось, були спроби, вони спробували загасити пожежу самостійно, мається на увазі, використовували вогнегасник. Як я уже казав, спочатку пожежа уся була – це перекриття кровлі, і горіли дерев’яні елементи і утеплювач даної станції технічного обслуговування.

На месте работала и следственно-оперативная группа. Сейчас следственные действия продолжаются, размер ущерба устанавливается. Впоследствии объявят окончательную причину возгорания, и имеет ли место там уголовное преступление.

Виталий Манилкин, зам. нач. следств. отдела Новобаварского ОП

На данный момент Новобаварским отделом полиции рассматривается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований уголовного производства по статье 270 уголовного кодекса «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Пострадавших во время пожара установлено не было. Все машины успели вывести из боксов и машины не пострадали.

Виновнику пожара может грозить до трех лет ограничения свободы.