Пожар на стоянке автосалона BMW: сожгли машину экс-прокурора области

12 октября 2017 г. 15:05
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В Харькове среди подожженных автомобилей на стоянке автосалона BMW была машина бывшего прокурора области Василия Сенчука.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Depo.Харьков.

По их сведениям, Сенчуку принадлежит сгоревший автомобиль BMW 7601 с номерами "АХ 7777 СІ". Остальные автомобили принадлежат местным предпринимателям и жителям Харькова.

Напомним, пожар на стоянке частного автосалона по улице Латышева, 4 ппроизошел накануне в 1:40. Причина возгорания – занесение открытого источника огня.

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