Пожар на свалке спасатели не могли потушить более 10 часов

Несанкционированная свалка, которая образовалось возле частных домов, горела ночью. Пожар, площадь которого достигала 200 квадратных метров, тушили более десяти часов.

Эти кадры сняли очевидцы в полночь. Открытый огонь в переулке Шиловскому было видно даже с улицы Шевченко. Возле частных домов в посадке горел мусор, ветви деревьев и автомобильные покрышки. Пожару сразу был присвоен повышенный уровень сложности, ведь на свалке было много автомобильных покрышек, которые выделяют едкий и вредный запах. И погасить их достаточно сложно. Но хуже, что за помощью к спасателям жители домов, расположенных неподалеку, обратились поздно. Как рассказывают в ГСЧС, им позвонили, когда огонь уже охватил сотни квадратных метров.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Спочатку, коли приїхали наші підрозділи, там дуже велика кількість була покришок. І крім того, спочатку була загроза приватні ділянки, яка там розташована з житловими будинками. Були вжиті всі заходи, щоб зупинити пожежу. Попередня причина – це занесення відкритого джерела вогню невідомою людиною.

Потушили огонь уже после 10 утра. В полиции сообщают, что эту свалку образовали сами жители домов, находящихся в переулке Шиловском. Поскольку официальных заявлений в полицию не поступало и никто не пострадал, то уголовное производство по факту пожара не открывали.