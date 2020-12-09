Пожар на свалке спасатели не могли потушить более 10 часов

09 декабря 2020 г. 16:01
Автор: Алина Курлович
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Несанкционированная свалка, которая образовалось возле частных домов, горела ночью. Пожар, площадь которого достигала 200 квадратных метров, тушили более десяти часов.

Эти кадры сняли очевидцы в полночь. Открытый огонь в переулке Шиловскому было видно даже с улицы Шевченко. Возле частных домов в посадке горел мусор, ветви деревьев и автомобильные покрышки. Пожару сразу был присвоен повышенный уровень сложности, ведь на свалке было много автомобильных покрышек, которые выделяют едкий и вредный запах. И погасить их достаточно сложно. Но хуже, что за помощью к спасателям жители домов, расположенных неподалеку, обратились поздно. Как рассказывают в ГСЧС, им позвонили, когда огонь уже охватил сотни квадратных метров.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС  в Харьковской области:

Спочатку, коли приїхали наші підрозділи, там дуже велика кількість була покришок. І крім того, спочатку була загроза приватні ділянки, яка там розташована з житловими будинками. Були вжиті всі заходи, щоб зупинити пожежу. Попередня причина – це занесення відкритого джерела вогню невідомою людиною.

Потушили огонь уже после 10 утра. В полиции сообщают, что эту свалку образовали сами жители домов, находящихся в переулке Шиловском. Поскольку официальных заявлений в полицию не поступало и никто не пострадал, то уголовное производство по факту пожара не открывали.

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