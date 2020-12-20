Пожар на улице Достоевского: из-за неисправного отопления загорелся частный дом

20 декабря 2020 г. 16:40
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В Основянском районе Харькова накануне, 19 декабря, произошел пожар в частном домовладении.

Об этом сообщили в Основянском РО г. Харькова ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Достоевского, 2А, где горел частный дом.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения.

При проведении разведки пожарные установили, что в доме над печью, на площади около 0,5 кв.м горит потолок.

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пламя.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности отопительной системы.
 

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