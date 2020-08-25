Пожар на улице Культуры: из задымленной квартиры эвакуировали мужчину

25 августа 2020 г. 10:52
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В Шевченковском районе Харькова на балконе жилой пятиэтажки накануне вечером произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 августа в 20:52 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Культуры, 18.

На момент  прибытия пожарных огонь охватил облицовку балкона, также горели домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Во время ликвидации пожара их задымленной квартиры пожарные эвакуировали мужчину.

В 21:09 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 23:04 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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