Пожар на улице Культуры: из задымленной квартиры эвакуировали мужчину

В Шевченковском районе Харькова на балконе жилой пятиэтажки накануне вечером произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 августа в 20:52 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Культуры, 18.

На момент прибытия пожарных огонь охватил облицовку балкона, также горели домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Во время ликвидации пожара их задымленной квартиры пожарные эвакуировали мужчину.

В 21:09 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 23:04 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.