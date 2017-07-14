Пожар на улице Ньютона. Есть жертвы

14 июля 2017 г. 14:16
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Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Ньютона в городе Харьков поступило 13 июля в 16:37.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, в квартире на 5-м этаже горел электрощит. Площадь пожара составила около 1 кв.м.

В результате плавления электропроводов и пластмассового корпуса возникло сильное задымление. Жительница квартиры, а также их соседи пытались самостоятельно потушить пожар.

В результате воздействия токсичных продуктов горения отравления угарным газом получили: женщина 1939 года, владелица квартиры, где возник пожар, а также человек 1945 года, житель квартиры на 4-м этаже. Мужчину в бессознательном состоянии вынесли на свежий воздух и оказали ему первую помощь до прибытия скорой помощи.

Однако медикам не удалось реанимировать мужчину. Он погиб в машине скорой медицинской помощи, не приходя в сознание.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
 

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