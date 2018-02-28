Пожар на улице Танкопия: есть пострадавший

28 февраля 2018 г. 17:14

28 февраля, около 9:40 в полицию поступило сообщение о  пожаре  на балконе квартиры на улице Танкопия в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В квартире находился 17-летний парень. Его мать была на работе.

Как выяснилось, загорелись вещи на балконе площадью 10 кв. м.

"В 09:36 поступило сообщение о пожаре на улице Танкопия, 13/1. На место пожара выехали 2 отделения. Спасатели эвакуировали 10 человек. 17-летнего парня с отравлением угарным газом доставили в 7-ю детскую областную больницу", - отметил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание электросети из-за использования электрообогревателя на балконе.

Пожар спасатели ликвидировали. Парня с отравлением угарным газом доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сведения о происшествии внесены в Журнал единого реестра заявлений и сообщений.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

 

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