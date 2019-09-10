Пожар на военном полигоне мешают боеприпасы: сдетонировали три снаряда - горсовет Чугуева

Ликвидация пожара на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировка, который произошел днем 9 сентября, продолжается.

Как сообщилось, спикер регионального медиацентра Минобороны Украины Виталий Саранцев отметил, что ситуация контролируется силами дежурных пожарных расчетов бригады совместно с подразделениями ГСЧС.

Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации торфяного пожара.

Как отметил Виталий Саранцев, распространяемая в соцсетях информация о возможных взрывов боеприпасов является недостоверной, поскольку на территории полигона нет состава и хранилищ, содержащих взрывоопасные предметы или вещества.

Занятия по боевой подготовке с выполнением практических стрельб на полигоне не проводятся.

По его информации, угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет.

Однако как следует из информации, опубликованной на сайте Харьковского горсовета, параллельно с ликвидацией пожара идет разминирование территории силами саперов 54-й бригады.

«Именно наличие на полигоне боеприпасов мешает развернуть более масштабные работы по ликвидации тления. Только за вчерашний день три боеприпаса взорвались, а десять были обезврежены. К счастью, пока обходится без пострадавших, - говорится в сообщении горсовета. Специалисты говорят о том, что для активизации тушения необходимо привлечь тяжелую военную инженерную технику. К сожалению, почти вся она сейчас находится вместе с 92-ОМБр в зоне проведения ООС. Людмила Макаренко (заместитель Чугуевского городского головы - управляющий делами исполнительного комитета - ред.) связалась с командованием бригады, которое пообещало помочь тушению хотя бы горючим для техники. Сейчас делаются попытки связаться с командирами других частей гарнизона, чтобы добыть хоть какие-то соответствующие механизмы для расчистки подъездных путей к очагу тления. О привлечении гражданских тракторов и экскаваторов речь не идет - слишком большой риск для людей. Только после того, как будет проведена расчистка территории, можно будет разбить ячейку тления на сектора и методично заливать их водой».

Как сообщается в соцсетях, из-за пожара Чугуев и его окрестности накрыл густой смог.

«Изыскиваются все имеющиеся резервы, чтобы решить проблему, в прямом смысле слова не дает дышать чугуевцам», - говорится в сообщении Чугуевского горсовета.

Представитель ГСЧС отметил, что сотрудники службы изучают заявления и подозрения местных жителей по этому поводу размещения в городе вредного производства, однако никаких реальных фактов появления экологически вредных производств до сих пор обнаружено не было.