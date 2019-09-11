Пожар на военном полигоне под Чугуевом локализовали

В Чугуевском районе локализовали пожар на военном полигоне, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, 9 сентября 2019 в 09:50 спасателям поступило сообщение о том, что на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области горит камыш и трава отдельными очагами на общей площади около 10 га и что уществует угроза распространения пламени на лесной массив.

На место пожара прибыл личный состав и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

10 сентября продолжалось горение отдельных очагов пожара, но пожарно-спасательные подразделения не могли подъехать для тушения пожара в отдельных местах из-за отсутствия твердого покрытия.

Для выполнения работ по устройству проезда пожарно-спасательной техники и личного состава была привлечена тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины.

В 23:00 10 сентября пожар локализовали. Сейчас идет его полная ликвидация.