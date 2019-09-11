 

Пожар на военном полигоне под Чугуевом локализовали

11 сентября 2019 г. 10:10
1 просмотр

В Чугуевском районе локализовали пожар на военном полигоне, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, 9 сентября 2019 в 09:50 спасателям поступило сообщение о том, что на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области горит камыш и трава отдельными очагами на общей площади около 10 га и что уществует угроза распространения пламени на лесной массив.

На место пожара прибыл личный состав и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

10 сентября продолжалось горение отдельных очагов пожара, но пожарно-спасательные подразделения не могли подъехать для тушения пожара в отдельных местах из-за отсутствия твердого покрытия.

Для выполнения работ по устройству проезда пожарно-спасательной техники и личного состава была привлечена тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины.

В 23:00 10 сентября пожар локализовали. Сейчас идет его полная ликвидация.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.