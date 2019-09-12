Пожар на военном полигоне под Чугуевом тушат с воздуха – ГСЧС

В тушении пожара торфяников, который начался в понедельник утром на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района, задействован вертолет, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, вертолет МИ-8 ДСНС Украины по состоянию на 9:00 сделал 16 сбросов воды.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на площади около 10 гектаров на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области поступило спасателям пожаре 9 сентября 2019 в 09:50.

К месту пожара привлечены личный состав и техника Министерства обороны, ДСНС и лесхоза.

Сейчас продолжается горение отдельных очагов пожара.

Для проездов пожарно-спасательной техники и личного состава привлечена тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины.

От Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники, из которых 1 из города Чугуева и 7 из Харькова.