Пожар на Житомирщине: сгорело 39 домов

18 апреля 2020 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
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В Житомирской области во время пожаров огонь перебросился на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных построек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент в Житомирской области к тушениям пожаров привлечены 650 пожарных и 108 единиц техники.

"Во время пожаров в экосистемах в Житомирской области огонь распространился на два населенных пункта - села Острова, Личманы, и три хутора Средняя, ​​Верхняя и Нижняя Рудня. Пожарным удалось спасти 45 дачных построек, 39 было уничтожено огнем. Кроме того, спасателям удалось ликвидировать огневую угрозу для жилых домов шести населенных пунктах в пгт. Первомайское и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что на время пожаров местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи. В настоящее время они возвращаются в свои дома.

 

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