Пожар под Чугуевом: местные жители жалуются на едкий запах дыма (видео)

Жители Чугуева и поселков Малиновка и Эсхар жалуются на едкий запах дыма в округе из-за пожара на военном полигоне.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео.

На нем можно увидеть, как улицы поселка застилает густой дым.

«Сегодня ночью мы с детьми в доме с закрытыми дверями и окнами прятались с головой под одеяло, чтоб не угореть. У всех отек слизистой носа и горла, в легких тяжесть, головокружение, тошнота, головная боль. Мы боимся просто однажды от угарного дыма не проснуться, не говоря уже о таких последствиях этой экологической катастрофы, как астма или рак, - написала жительница Малиновки.

Напомним, тушением пожара занимаются сотрудники ГСЧС и военные.

Напомним, с 9 сентября спасатели и военные тушат масштабное возгорание сухостоя на открытой территории возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.