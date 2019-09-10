 

Пожар под Чугуевом: местные жители жалуются на едкий запах дыма (видео)

10 сентября 2019 г. 15:15
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Жители Чугуева и поселков Малиновка и Эсхар жалуются на едкий запах дыма в округе из-за пожара на военном полигоне. 

Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео.

На нем можно увидеть, как улицы поселка застилает густой дым.

«Сегодня ночью мы с детьми в доме с закрытыми дверями и окнами прятались с головой под одеяло, чтоб не угореть.  У всех отек слизистой носа и горла, в легких тяжесть, головокружение, тошнота, головная боль. Мы боимся просто однажды от угарного дыма не проснуться, не говоря уже о таких последствиях этой экологической катастрофы, как астма или рак, - написала жительница Малиновки.

Напомним, тушением пожара занимаются сотрудники ГСЧС и военные.

Напомним, с 9 сентября спасатели и военные тушат масштабное возгорание сухостоя на открытой территории возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

 

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