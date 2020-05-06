Пожар в 48-ми этажном небоскребе в ОАЭ: есть пострадавшие

В результате пожара в небоскребе в городе Шарджа (Объединеные Арабские Эмираты) пострадали 12 человек, сообщает агентство Emarat Al Youm.

Девять человек получили легкие травмы, они получили медицинскую помощь на месте. Трех пострадавших госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести. Ранее сообщалось о семи пострадавших, которые отравились угарным газом.

48-ми этажный небоскреб Abbco Tower в Шардже загорелся вечером 5 мая. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из ресторанов на десятом этаже, и быстро распространился на верхние этажи здания.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали людей и не позволили огню перекинуться на соседние здания.