Пожар в 48-ми этажном небоскребе в ОАЭ: есть пострадавшие

06 мая 2020 г. 10:21
Источник: ZN.UA
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В результате пожара в небоскребе в городе Шарджа (Объединеные Арабские Эмираты) пострадали 12 человек, сообщает агентство Emarat Al Youm.

Девять человек получили легкие травмы, они получили медицинскую помощь на месте. Трех пострадавших госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести. Ранее сообщалось о семи пострадавших, которые отравились угарным газом.

48-ми этажный небоскреб Abbco Tower в Шардже загорелся вечером 5 мая. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из ресторанов на десятом этаже, и быстро распространился на верхние этажи здания.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали людей и не позволили огню перекинуться на соседние здания.

 

Видео: 

Massive fire torched residential tower in Sharjah's Al Nahda

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