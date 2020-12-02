Пожар в админздании на Немышле: горело офисное помещение

Сегодня рано утром в Харькове произошел пожар в офисном помещении 5-этажного административно-хозяйственного здания в переулке Унеченском, 1-А.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на втором этаже здания поступило спасателям 2 декабря в 5:47.

На момент прибытия пожарных в подсобном помещении одного из офисов горела оргтехника и электрохозяйство на площади 1 кв.м.

Как отметили в Службе спасения, людей в помещении в то время не было.

В 6:24 пожарные локализовали огонь, в 06:50 – ликвидировали полностью.

Причину возникновения пожара устанавливают.