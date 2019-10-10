Пожар в центре Харькова: эвакуировано 16 человек

ЧП произошло накануне, около десяти вечера. Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, в єто время поступило сообщение о возгорании жилой трехэтажке на ул. Благовещенской, 2/15.

По указанному адресу были направлены 2 отделения 3-й и 6-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире на 2-м этаже. В одной из жилых комнат горели домашние вещи и мусор на площади около 10 кв.м. Вследствие горения образовалось сильное задымление, которое распространилось на 2-й и 3-й этажи. Возникла угроза жителям квартир на этих этажах.

Руководитель тушения пожара немедленно организовал мероприятия по дымоудаления и эвакуации людей. Из опасной задымленной зоны спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе 1 ребенка.

Уже через 15 минут после вызова спасателей пожар удалось локализовать, а еще через 20 минут полностью ликвидировать. В огне никто не пострадал, причины возгорания устанавливается.