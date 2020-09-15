Пожар в центре Харькова: из горящей квартиры спасли мужчину

В центре Харькова сегодня, 15 сентября, произошел пожар в жилом пятиэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 15 сентября в 10:51 спасателям поступило сообщение о том, что в переулке Самокиша, 3, в пятиэтажке горит квартира.

Прибывшие спасатели выяснили, что возгорание возникло в квартире на 3 этаже. Там горели домашние вещи на площади около 6 кв.м.

Из-за пожара было сильное задымление, которое несло угрозу жильцам этого дома.

Спасателям удалось спасти владельца квартиры, мужчину 1931 года рождения.

Его с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожарные локализовали огонь уже в 11:16, окончательно ликвидировали в 11:26.

Причину возникновения пожара устанавливают.