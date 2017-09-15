Пожар в центре Харькова: спасатели эвакуировали 9 людей

15 сентября 2017 г. 15:28
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Информация о горении мусора на лестничной клетке в пятиэтажном жилом доме на улице Ярослава Мудрого, 39 поступила накануне в 14:40.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, в подвале или под лестничной клеткой здания горел мусор и строительные отходы. Площадь пожара составила около 10 кв. м.

Через сильное задымление лестничной клетки, жильцы некоторых квартир на третьем и четвертом этажах не могли выйти. Спасатели эвакуировали 9 человек из помещений на свежий воздух.

В 15:27 пожар был локализован, в 15:26 - ликвидировали полностью. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.

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