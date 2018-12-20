Пожар в центре Харькова. Загорелся легковой автомобиль

Александр работает на улице Пушкинской с самого утра. Он уже успел припарковать несколько десятков автомобилей, как подъехала эта легковушка. Водитель пошел по делам, а буквально через пять минут, внимание парковщика привлек неприятный запах

Александр, парковщик: Я когда парковал машины, услышал запах дыма, начал искать этот запах и понял, что это на моей парковке. Подошел к этой машине и понял, что это с нее, быстро вызвал… позвонил в «102» и они отреагировали. У Владимира, владельца машины, уже взяли показания, а он до сих пор не может понять что именно случилось с его машиной. Мужчина говорит, она не застрахована, поэтому платить за ремонт ему придется из собственного кармана. Владимир, владелец автомобиля: Я не знаю, что произошло. Приехал, припарковался... Позвонили, сказали, что дымится машина и приехали пожарные.

Сообщение о пожаре к чрезвычайникам поступило от патрульных в одиннадцать утра, они немедленно выехали на место происшествия