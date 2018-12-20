Пожар в центре Харькова. Загорелся легковой автомобиль

20 декабря 2018 г. 18:22
Автор: Светлана Еченина
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Александр работает на улице Пушкинской с самого утра. Он уже успел припарковать несколько десятков автомобилей, как подъехала эта легковушка. Водитель пошел по делам, а буквально через пять минут, внимание парковщика привлек неприятный запах
 
Александр, парковщик:
Я когда парковал машины, услышал запах  дыма, начал искать этот запах и понял, что это на моей парковке. Подошел к этой машине и понял, что это с нее, быстро вызвал… позвонил в «102» и они отреагировали. 
У Владимира, владельца машины, уже взяли показания, а он до сих пор не может понять что именно случилось с его машиной. Мужчина говорит, она не застрахована, поэтому платить за ремонт ему придется из собственного кармана.
 
Владимир, владелец автомобиля:

Я не знаю, что произошло. Приехал, припарковался... Позвонили, сказали, что дымится машина и приехали пожарные.

Сообщение о пожаре к чрезвычайникам поступило от патрульных в одиннадцать утра, они немедленно выехали на место происшествия
 
Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл:
К місцю події було направлено наших два відділення на автоцистернах, по приїзду було  встановлено, що пожежа сталася в салоні автомобіля і десь через 20-25-ть хвилин пожежа була ліквідована.  При пожежі ніхто не постраждав і ніхто не  загинув.
Сейчас проводятся технические исследования для установления причины возгорания. По предварительной версии, загорелось из-за короткого возгорания электропроводки.

 

Видео: 

Пожар в центре Харькова. Загорелся легковой автомобиль - 20.12.2018

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