Пожар в центре Харькова. Загорелся легковой автомобиль

Я когда парковал машины, услышал запах дыма, начал искать этот запах и понял, что это на моей парковке. Подошел к этой машине и понял, что это с нее, быстро вызвал… позвонил в «102» и они отреагировали.
Я не знаю, что произошло. Приехал, припарковался... Позвонили, сказали, что дымится машина и приехали пожарные.
К місцю події було направлено наших два відділення на автоцистернах, по приїзду було встановлено, що пожежа сталася в салоні автомобіля і десь через 20-25-ть хвилин пожежа була ліквідована. При пожежі ніхто не постраждав і ніхто не загинув.