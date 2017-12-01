Пожар в частном доме на Сортировке. Пламя унесло жизнь младенца.

«Потому что меня так воспитали» - именно так коротко и просто Дмитрий Никитченко объясняет свой поступок. Мужчина зашел в горящий дом и вынес оттуда восьми месячного младенца. Пожар произошел накануне в частном секторе Сортировки, на улице Беломорской. Загорелось около часа дня, именно в это время Дмитрий шел по улице, когда услышал крики о помощи

Дмитрий Никитченко

Шел к товарищу по делу. Женщина плачет, говорит «пожар, ребенок…». Надо помочь. Получилось - помог. Ну а так больше ничего…дождался скорой и все.

По словам соседей, дом арендовала семья - родители с пятью детьми. На момент пожара в доме находилось трое детей - два мальчика двух и трех годков и восьмимесячный девочка

Виктор, сосед

Произошел пожар. Видно кто-то проходил из прохожих. Увидели, что двое детей выбежали, на улице стояли раздетые. Ну и парень тут местный бросился, видно достал ребенка спас. Ну а потом приехали пожарные…вызвали, поприезжали скорые помощи.

К месту пожара были направлены 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС области, Игорь Лупандин. Мальчиков немедленно отправили в областную детскую больницу, потому что они надышались чадом, а младенеца доставили в ожоговый центр. Врачи боролись за его жизнь, но ребенок получил ожоги четвертой степени, 50 процентов кожи было обожжены. Поэтому все их усилия оказались тщетными.

Игорь Лупандин, , нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Как стало известно, в момент возникновения пожара взрослых в квартире не было. Не было и мамы. С ее слов, она вышла позвонить со стационарного телефона на улице. Данным вопросом сей час занимаются правоохранительные органы. Конечно рассматриваются все версии и человеческий фактор, и рассматривается техническая причина

Правоохранители установили, что мать действительно вышла воспользоваться телефоном, а отец в это время был на работе. По словам старшего инспектора ювенальной превенции Константина Шеремета, именно во время отсутствия родителей, дети нашли спички и стали ими играть. Это, предварительно, и послужило причиной возникновения пожара. Но прежде у правоохранителей не было никаких претензий к этим родителей

Костантин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Хар.обл.

Річ про позбавлення батьківських прав поки що не ставиться, так як ця родина раніше не потрапляла в поле зору працівників поліції, або інших соціальних служб, компрометуючих матеріалів стосовно цієї родини поліція не володіє

Полиция внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 - это злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.