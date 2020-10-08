Под Харьковом на складе горели 4 тонны подсолнечника: от огня спасали жилые дома

08 октября 2020 г. 12:34
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В Валковском районе произошел пожар на территории частного домовладения, во время которого от огня спасали жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 октября в 02:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Шлях, на улице Школьной, 26.

Прибывшие на место спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем охвачена хозяйственная постройка, в которой хранилось 4 тонны подсолнечника.

Площадь пожара составляла 30 кв.м.

Спасатели не допустили распространения огня на два жилых дома и другие хозяйственные постройки, в 3:32 локализовав пожар и в 5:50 его ликвидировали полностью.

Пострадавших нет, причину возникновения возгорания выясняют.

 

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