Пожар в Чернобыле: нацгвардейцы ищут диверсантов

20 апреля 2020 г. 13:05
Источник: РБК-Украина
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Национальная гвардия Украины проводит спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

По словам Авакова, в министерстве внутренних дел была создана специальная группа для проведения так называемой "антидиверсионной операции" в лесах Житомирской и Киевской областей.

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в ведомстве не исключают возникновения лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения в результате спланированных диверсий.

 

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