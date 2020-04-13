Пожар в Чернобыле: огонь добрался до Припяти и хранилищ радиоактивных отходов

13 апреля 2020 г. 17:46
Источник: Репортер.ua
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Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле добрался до Припяти и стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей. Об этом заявил член общественного совета при госагентстве по управлению зоною отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook в понедельник, 13 апреля.

«У меня два варианта: или до Кабмина не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», - написал Емельяненко.

Емельяненко подчеркивает опасность ситуации и указывает на отсутствие должной реакции от правительства и ГСЧС.

«Зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений - у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов», - продолжил Емельяненко и призвал отмечать в комментариях чиновников, чтобы добиться реакции на происходящее.

 

 

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