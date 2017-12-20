Пожар в Дергачевском районе: в доме погибла женщина

20 декабря в 00:03 спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме в селе Малые Проходы Дергачевского района, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О пожаре спасателям сообщили соседи, которые увидели большое зарево.

На тот момент прибытия спасателей жилой дом горел по всей площади в 110 кв.м. Деревянная крыша дома и другие несущие конструкции под воздействием огня разрушились.

Также от высокой температуры загорелся легковой автомобиль «ЗАЗ-968», который стоял рядом во дворе.

Во время тушения пожара в доме под завалами спасатели обнаружили тело хозяйки домовладения, 1942 года рождения.

В 1:21 пожарные локализовали пламя, в 7:21 пожар полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.