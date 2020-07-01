Пожар в детской поликлинике, эвакуировали 70 человек. Подробности ЧП

Задымление в коридоре и едкий запах. Пожар в детской поликлинике номер 12, что на Московском проспекте, произошел около часу дня. Почувствовав запах паленой резиной, медики сразу вызвали чрезвычайников и начали выводить людей на улицу. Приехав на место, спасатели эвакуировали 70 человек, в том числе - весь медперсонал и 6 детей.

Елена, посетительница поликлиники:

Пришли на прием к врачу, и не попали. Ну, ничего, что делать... Главное, чтобы были живы и здоровы.

Роман, посетитель поликлиники:

Да, небольшое задымление на втором этаже было, но ничего серьезного не было - Ну, вас сразу эвакуировали? - Моментально, я даже не успел запах почувствовать, все было на высоте. Пожарные быстро приехали, никто не пострадал, все в порядке.

На место выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и еще 2 - на автолестницах. Полностью ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Как выяснилось потом, рассказывают чрезвычайники, на втором этаже загорелась пластиковая отделка стен и обои. Избежать трагедии удалось благодаря быстрой реакции работников медучреждения, говорит помощник начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ДСНС в Харьковской обл.:

Загорілися паперові шпалери там, невелика площа, десь 3 квадратних метри. І адміністрація зразу же приступила до евакуації людей, в тому числі персоналу. Підготовлений персонал, який там є, вони первинними засобами. мається на увазі вогнегасниками, приступили до локалізації цієї пожежі.

На данный момент причины возгорания и окончательные убытки из-за пожара устанавливаются. Предварительно - это было короткое замыкание.