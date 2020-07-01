Пожар в детской поликлинике: подробности

Сегодня в 13:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в детской поликлинике №12, что находится на проспекте Московском, 153.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что идет сильный дым из кабинета офтальмолога, который расположен на втором этаже поликлиники. В кабинете горела пластиковая отделка стен на площади 6 кв.м.

Из-за сильного задымления коридоров корпуса, спасатели эвакуировали 70 человек. Из них 50 человек - медицинские работники и 20 человек - посетители поликлиники, из которых было 6 детей.

Пожар был ликвидирован в 13:48. Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.