Пожар в девятиэтажке на проспекте Тракторостроителей: есть погибший

9 марта в 01:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на проспекте Тракторостроителей, 87 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что квартира на третьем этаже уже полностью была охвачена огнем на площади 20 кв.м. Горели мебель и домашние вещи.

Дым попадал на лестничную клетку и распространялся вверх, угрожая жителям верхних этажей.

Спасатели эвакуировали 12 людей на свежий воздух, они не пострадали

В 1:52 огонь локализовали и в 2:21 полностью ликвидировали.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца дома, 1940 года рождения.

Причину возникновения пожара устанавливают.