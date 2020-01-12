Пожар в гаражном кооперативе на Салтовке: названа причина возгорания

Предварительно, причиной пожара, который произошел сегодня утром в гаражном кооперативе на Салтовке, стало короткое замыкание.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказали в полиции, информация о пожаре в гараже на Салтовском шоссе поступила в полицию 12 января около 10:00.

На месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, после тушения пожара в одном из гаражных боксов было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

Огнем также были повреждены 8 боксов.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, устанавливаются все обстоятельства ЧП.