Пожар в гаражном кооперативе на Салтовке: названа причина возгорания

Предварительно, причиной пожара, который произошел сегодня утром в гаражном кооперативе на Салтовке, стало короткое замыкание.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как рассказали в полиции, информация о пожаре в гараже на Салтовском шоссе поступила в полицию 12 января около 10:00.
На месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщалось, после тушения пожара в одном из гаражных боксов было обнаружено тело 61-летнего мужчины.
Огнем также были повреждены 8 боксов.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, устанавливаются все обстоятельства ЧП.