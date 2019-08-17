Пожар в гостинице "Токио Стар": спасатели нашли еще одного погибшего

Число погибших в результате пожара в одесском отеле "Токио Стар" увеличилось до 9 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 10 пострадавших.

Напомним, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе поступила в ГосЧС сегодня в 01:34 ночи.

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.