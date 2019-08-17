 

Пожар в гостинице "Токио Стар": спасатели нашли еще одного погибшего

17 августа 2019 г. 15:25
Источник: 112.ua

Число погибших в результате пожара в одесском отеле "Токио Стар" увеличилось до 9 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 10 пострадавших.

Напомним, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар"  в Одессе поступила в ГосЧС сегодня в 01:34 ночи. 

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.