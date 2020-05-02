Пожар в Харькове: горел ангар канатного завода

02 мая 2020 г. 13:02
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1 мая в 22:32 на номер «101» поступил вызов о возникновении пожара в ангаре на территории ПАО «Харьковский канатный завод», что находится на ул. Китаенка, 1.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей было установлено, что в складской металлической постройке горит утеплительный материал на площади 300 кв.м. Дополнительно на тушение пожара были направлены еще 2 автоцистерны.
 
В 04:30 пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие здания и сооружения предприятия.
 
Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
 

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