Пожар в Харьковском районе: в частном хозяйстве горела тонна соломы

13 декабря 2020 г. 16:15
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В Харьковском районе в частном хозяйстве горела солома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

12 декабря в 14:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в селе  Стрелечье, на ул. Подхозной, 16.

На момент их прибытия было установлено, что в частном хозяйстве горела солома в тюках (1тонна), которая была заготовлена ​​этого года.

Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

В 15:40 пожарные локализовали огонь и в 19:50 ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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