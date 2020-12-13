Пожар в Харьковском районе: в частном хозяйстве горела тонна соломы

В Харьковском районе в частном хозяйстве горела солома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

12 декабря в 14:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в селе Стрелечье, на ул. Подхозной, 16.

На момент их прибытия было установлено, что в частном хозяйстве горела солома в тюках (1тонна), которая была заготовлена ​​этого года.

Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

В 15:40 пожарные локализовали огонь и в 19:50 ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.