Пожар в харьковском суде: архив цел, пострадала техника

23 августа 2017 г. 10:58
269 просмотров

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата суда Илья Янчевский, сейчас здание суда отключено от источников энергопитания и связи. По его словам, серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место, также во время пожара не пострадал архив и дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах. Документы частично залиты водой, но подлежат восстановлению .

Также от воды пострадало около 70% огртехники и компьютеров.

Напомним, 22 августа горел Харьковский Апелляционный административный суд, пожар был полностью ликвидирована утром 23 августа. Причиной пожара стала молния, которая попала в крышу здания.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.