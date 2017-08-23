Пожар в харьковском суде: архив цел, пострадала техника

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата суда Илья Янчевский, сейчас здание суда отключено от источников энергопитания и связи. По его словам, серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место, также во время пожара не пострадал архив и дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах. Документы частично залиты водой, но подлежат восстановлению .

Также от воды пострадало около 70% огртехники и компьютеров.

Напомним, 22 августа горел Харьковский Апелляционный административный суд, пожар был полностью ликвидирована утром 23 августа. Причиной пожара стала молния, которая попала в крышу здания.