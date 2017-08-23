Пожар в харьковском суде потушили только утром

23 августа 2017 г. 8:21
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Харьковский апелляционный административный суд, в который накануне вечером попала молния, горел почти 11 часов, а площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. Крыша загорелась в 19-40, в это время в суде еще шли несколько слушаний. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение до полного задымления здания. Быстро справиться с пожаром было не возможно - 3-этажное здание, построенное около 200 лет назад, состоит из деревянных перегородок, по пустотам огонь дошел в некоторых местах до 1-го этажа. На месте работали более 30 единиц техники, 150 бойцов ГСЧС, Нацгвария и полиция. Спасателям удалось вынести компьютеры из серверной и тайную документацию, однако много документов хранится в кабинетах судей, их судьба пока не известна. По словам исполняющего обязанности председателя Харьковского апелляционного суда Андрея Григорова, документы хранятся в несгораемых сейфах, но вода попасть туда могла. 

Андрей Григоров, исполняющий обязанности председателя Харьковского апелляционного суда 

Дела хранятся по инструкции в сейфах у судей, а кабинеты и на втором, и на третьем этаже. Они в несгораемых шкафах лежат, в принципе все нормально, может, единичные залиты, но это на первый взгляд, будет светло – будем смотреть, будем надеяться, что все сохранилось. Суд, скорей всего, работать пока не будет 

 

 

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