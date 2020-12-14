Пожар в харьковской девятиэтажке: в горящей квартире найдены тела двух людей

Сегодня, 14 декабря, в 3:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажке, что находится на ул. Академика Вальтера, 7.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, прибыв по вызову, пожарные установили, что в квартире на 7-м этаже горят домашние вещи на площади 40 кв.м. В результате пожара образовалось сильное задымление. Во время тушения огня в горящей квартире спасатели нашли тела 2 погибших людей, лица которых устанавливаются. Из опасных задымленных зон на свежий воздух было эвакуировано 12 жителей.

Пожар был ликвидирован полностью в 6:57. Причина его возникновения устанавливается.