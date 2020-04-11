Пожар в харьковской многоэтажке: есть жертвы

10 апреля в 20:47 на номер «101» поступила информация о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома, что находится на проспекте Науки, 41/43.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей к месту вызова было установлено, горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м. С задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух женщину, ее возраст и личные данные нараиз устанавливаются. Также во время ликвидации пожара были обнаружили тела двух человек (их возраст и личные данные устанавливаются).