Пожар в харьковской многоэтажке: спасатели эвакуировали 10 человек

18 ноября 2020 г. 17:42
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Сегодня, 18 ноября, на «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом девятиэтажном доме по ул. Ферганской.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в квартире на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м. Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям соседних квартир. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по эвакуации людей. Всего с верхних этажей были эвакуированы 10 человек.

Пожар удалось быстро ликвидировать и предотвратить распространение пламени. Причина его  возникновения и ущерб устанавливаются.

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