Пожар в харьковской многоэтажке: в лифте обнаружен труп женщины

Накануне вечером на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме, что находится на ул. Ак. Богомольца, 29.

Как сообщили в ГУ НСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в квартире на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожарными была спасена женщина 1963 года рождения, кроме того из-за сильного задымления с верхних этажей им пришлось выводить на свежий воздух 13 человек, из них 5 детей. Во время тушения пожара в лифте пожарными было обнаружено тело женщины, ее данные устанавливаются.

Правоохранители выясняют причину возникновения пожара и ущерб от него.