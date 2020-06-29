Пожар в харьковской пятиэтажке: пожарные спасли 7-летнего мальчика, который был один дома

Сегодня, 29 июня, в 14:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Рыбалко, 15. Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что из окна указанной квартиры идет плотный дым. В одной из комнат они нашли 7-летнего мальчика, который был один дома. Благодаря оперативности пожарных, он не успел наглоталась дыма и вовремя был эвакуирован на свежий воздух.

Пожар возник на балконе, где горел разный хлам на площади около 2 кв. м. Огонь полностью погасили в 15:15. Причина его возникновения устанавливается.