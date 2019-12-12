Пожар в колледже Одессы: количество погибших - 16 человек, найдены тела еще четырех пропавших

По состоянию на 7.00 12 декабря число погибших во время пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, всего в результате пожара погибли 16 человек. Тела последних четверых пропавших без вести были обнаружены 11 декабря вечером в ходе поисковых работ.

«11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

11 декабря в 22.30 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека (не идентифицировано).

11 декабря в 23.37 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек (не идентифицированы», - говорится в сводке ГСЧС.

По данным спасателей, в результате пожара в колледже погибли 16 человек, пострадали 30 человек, из них в больницах остается 8 человек.

Спасатели продолжают работы по разборке завалов и демонтажа аварийных элементов конструкций здания.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек л/с и 8 единиц техники.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.