Пожар в колледже Одессы: количество пострадавших возросло

В Одессе количество пострадавших из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 32 человек. Как сообщили в пресс-службе горсовета Одессы, за медицинской помощью в поликлиники города обратились двое студентов учебного заведения.

«Пострадавших – людей, которые живы, - 32 человека. Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники», - пояснили в мэрии. По состоянию на вечер 5 декабря в стационарах города оставались 26 человек.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести.

ечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа. Продолжаются поиски 13 человек. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

