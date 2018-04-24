Пожар в Краснокутском районе: погибли мать и дочь

24 апреля 2018 г. 13:40
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24 апреля в 5:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме в селе Козеевка Краснокутского района.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен дом на площади около 60 м. кв.

При разведке пожара спасатели обнаружили тела хозяйки дома 1955 года и ее дочери 1984 года рождения.

В 6:35 возгорание локализовали, а в 11:30 пожар полностью ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.

Ранее в оперативной сводке ХОГА за сутки сообщалось, что в Краснокутском районе горел дом, погибла неизвестная женщина.

 

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