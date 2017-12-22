Пожар в Купянском районе - есть пострадавший

21 декабря в 12:10 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого девятиэтажного дома № 69 в поселке Ковшаровка Купянского района, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горела однокомнатная квартира на площади 18 кв.м. В ней никого не было.

Во время проведения разведки на задымленной лестничной клетке в районе четвертого этажа спасатели обнаружили мужчину, 1960 года рождения. Он пытался самостоятельно выйти на улицу через задымленную зону, но ему стало плохо.

Мужчина был в сознании, но дальше двигаться уже не мог. Пожарные дали ему подышать кислородом из специального аппарата для вентиляции легких и вывели на свежий воздух. Пострадавшего осмотрели медики скорой. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.

В 12:33 пожар локализовали, а в 13:40 - полностью ликвидировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.