Пожар в Лозовой: двое погибших

12 декабря 2017 г. 12:25
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12 декабря в 00:21 спасатели получили  сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме коридорного типа на бульваре Шевченко, 59 в Лозовой, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горело подсобное помещение на третьем этаже, в котором горели домашние вещи на площади 18 кв.м.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жильцов этажа – 13-летнего ребенка и взрослого.

Также в одной из задымленных квартир спасатели нашли женщину-инвалида, которая не имела конечности. Спасатели вынесли  женщину через задымленную зону на свежий воздух.

Как выяснилось позже, неравнодушные жители дома  спасли еще двух человек до прибытия спасателей.

В ближайшей к очагу пожара комнате спасатели обнаружили 2-х человек (женщину и мужчину 1986 года рождения) без признаков жизни.

В 01:15 спасатели локализовали огонь, в 02:05 - полностью ликвидировали его.

Причина пожара устанавливается.

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