Пожар в многоэтажке на Алексеевке: погибла женщина, двое детей госпитализированы

В подъезде многоэтажки, что находится по улице Алексеевской, 14-А, чувствуется едкий запах горелого, обгорелые стены, проводка, даже паутина покрыта копотью. Просто на лестнице лежат оставленные в панике домашние тапочки.

Сообщение дежурному службы спасения о том, что горит квартира на 4 этаже, поступило примерно в полночь. Спасатели говорят, площадь пожара была не очень большой, всего 10 квадратных метров, фактически.

Горела одна комната. По словам помощника начальника ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, на момент прибытия подразделения пожарных огонь здесь хозяйничал уже час, просто жители не сразу его заметили.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС Харьковской обл.

Коли піднялися на 4 поверх, то у 4-кімнатній квартирі в одній із кімнат була пожежа, там був осередок цієї пожежи, було задимлення. Пожежа, вогонь не вийшов за межі цієї квартири, комнати, мається на увазі, однієї комнати. Причина – можливо, це було коротке займання електропроводки, в результаті якого сталася ця пожежа

Соседи рассказывают: услышали крики и увидели мужчину с двумя маленькими детьми, просящего о помощи.

Александра, жительница дома, очевидец событий

Мы слышали просто детские крики, детей забрали к себе, мужчине помогли эвакуироваться. - Вас не эвакуировали, нет? - Мы сами эвакуировались. - Как быстро приехали пожарные? - Пожарные приехали сразу, буквально в течение двух минут после вызова.

"Скорая", которая прибыла на место, забрала двух напуганных детей, 3-х и 9-ти лет, в областную детскую клиническую больницу. Медики говорят, что к счастью, они отделались в основном сильным испугом и не успели сильно наглотаться дыма.

Сергей Бевз, заведующий отделением ОДКБ №1

Не плачут, не стонут, ведут себя хорошо. Поели, попили, никаких проблем пока с поведением не возникало. - Они просто надышались дыма? - Да, да, задымление верхних дыхательных путей. Отравления нет.

Когда спасатели зашли в квартиру - на полу одной из комнат они увидели бездыханное тело женщины, матери этих детей. Она, пока по неизвестной причине, не успела выбраться из квартиры, а возможно, уже потеряла сознание до того, как жильцы квартиры выявили пожар.

Малышам о смерти мамы пока не рассказали, сейчас с ними находится бабушка. Семья жилье снимала, говорят соседи. Фактом смерти женщины и установкой дополнительных подробностей пожара сейчас занимаются представители правоохранительных органов.