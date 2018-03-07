Пожар в Московском районе: 66 человек эвакуировали, двоих госпитализировали

07 марта 2018 г. 11:03
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6 марта в 22:40 спасателям  поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Юбилейном, 91 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из сообщения пожарным стало известно о возгорании в квартире на третьем этаже. Люди жаловались, что из-за сильного задымления не было чем дышать в соседних квартирах.

На подъезде к указанному адресу пожарные увидели сильное пламя и густой дым, которые вырывались из окна и балкона горящей квартиры. Люди из других окон и балконов дома просили о  помощи.

При углубленной разведке пожара спасатели установили, что вся лестничная клетка и квартиры с 3 по 9 этаж были заполнены дымом.

Спасатели сразу открыли окна на лестничном марше и начали эвакуацию жильцов.

Спасатели вынесли на руках на свежий воздух 18 человек, из которых 8 детей.

Также под наблюдением спасателей  на свежий воздух самостоятельно вышли еще 48 человек.

Медики «Скорой» оказывали помощь 2 спасенным  женщинам 1938 и 1942 годов рождения, которые получили сильное отравление угарным газом и ожоги. 

Их  госпитализировали в больницу.

Площадь пожара составила 40 кв.м. Однокомнатная квартира горела вся.

В 23:36 пожар локализовали, а в 02:05 - полностью ликвидировали.

Причину пожара и ущерб устанавливают.

Видео: 

Вогнеборці врятували життя 18 мешканцям будинку

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