Пожар в Московском районе: 66 человек эвакуировали, двоих госпитализировали

6 марта в 22:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Юбилейном, 91 в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из сообщения пожарным стало известно о возгорании в квартире на третьем этаже. Люди жаловались, что из-за сильного задымления не было чем дышать в соседних квартирах.
На подъезде к указанному адресу пожарные увидели сильное пламя и густой дым, которые вырывались из окна и балкона горящей квартиры. Люди из других окон и балконов дома просили о помощи.
При углубленной разведке пожара спасатели установили, что вся лестничная клетка и квартиры с 3 по 9 этаж были заполнены дымом.
Спасатели сразу открыли окна на лестничном марше и начали эвакуацию жильцов.
Спасатели вынесли на руках на свежий воздух 18 человек, из которых 8 детей.
Также под наблюдением спасателей на свежий воздух самостоятельно вышли еще 48 человек.
Медики «Скорой» оказывали помощь 2 спасенным женщинам 1938 и 1942 годов рождения, которые получили сильное отравление угарным газом и ожоги.
Их госпитализировали в больницу.
Площадь пожара составила 40 кв.м. Однокомнатная квартира горела вся.
В 23:36 пожар локализовали, а в 02:05 - полностью ликвидировали.
Причину пожара и ущерб устанавливают.