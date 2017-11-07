Пожар в Московском районе – погибла женщина

6 ноября в Харькове на улице Сомовской загорелся частный дом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Сообщение о пожаре поступило в 15 часов 12 минут.

Прибывшие на место пожара спасатели в ходе разведки установили, что горели домашние вещи и диван на площади 5 кв.м. На диване обнаружили обугленное тело хозяйки 1943 года рождения. По словам родственников, женщина была прикована к постели и не могла самостоятельно передвигаться.

В 15:32 пожар был локализован, в 16:10 полностью ликвидирован.

Предварительно причиной пожара стала неосторожность при пользовании электрообогревателем.