Пожар в Нововодолажском районе: есть погибший

Утром 20 февраля 22:53 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Челюскина в поселке Новая Водолага Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Соседи рассказали, что горит двухэтажный флигель, в котором должен быть человек.

На момент прибытия спасателей пожар происходил на втором жилом этаже флигеля.

Огонь охватил 2 комнаты и крышу на площади 40 кв.м.

Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили тело сына хозяина домовладения, 1962 года рождения.

Жилой одноэтажный дом, стоявший рядом на расстоянии 3 метров, не пострадал.

В 23:13 спасатели огонь локализовали. В 01:45 пожар окончательно ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.