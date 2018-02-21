Пожар в Нововодолажском районе: есть погибший

21 февраля 2018 г. 11:14
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Утром 20 февраля 22:53 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Челюскина в поселке Новая Водолага Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Соседи рассказали, что  горит двухэтажный флигель, в котором должен быть человек.

На момент прибытия спасателей пожар происходил на втором жилом этаже флигеля.

Огонь охватил 2 комнаты и крышу на площади 40 кв.м.

Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили тело сына хозяина домовладения, 1962 года рождения.

Жилой одноэтажный дом, стоявший рядом на расстоянии 3 метров, не пострадал.

В 23:13 спасатели огонь  локализовали. В 01:45 пожар окончательно  ликвидировали.

Причину  возникновения пожара устанавливают.

 

 

 

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